CPI das Pirâmides Financeiras ouve sócios da 123milhas nesta terça-feira

Empresa suspendeu emissão de passagens já vendidas e teve o sigilo quebrado pela comissão na última quinta-feira, 24

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 123milhas suspendeu pacotes de viagens da linha PROMO e disse que não iria emitir as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro deste ano



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, também conhecida como CPI das Criptomoedas, vai ouvir, na próxima terça-feira, 29, os sócios e administradores da 123milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sobre a suspensão da emissão de passagens aéreas já compradas pelos consumidores. No último dia 18, a agência de viagens suspendeu os pacotes da linha PROMO e disse que não iria emitir as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro deste ano. Segundo a empresa, os valores pagos pelos clientes seriam devolvidos integralmente em vouchers acrescidos de correção monetária de 150% do CDI para compra de passagens, hotéis ou outros pacotes na empresa. Em comunicado, a 123milhas ainda ressaltou que a decisão se baseava nas “circunstâncias de mercado adversas” e pediu desculpas aos consumidores. Quem emitiu a passagem, localizador ou e-ticket para esse período teve a viagem mantida. Apesar disso, a Justiça da Paraíba determinou, na semana passada, que a 123milhas emita as passagens ou reembolse os clientes que não tiverem interesse na utilização de voucher. Na CPI das Criptomoedas, a convocação dos empresários foi pedida pelo presidente do colegiado, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ). Segundo ele, em 2022, a 123milhas transformou-se na maior agência on-line de vendas de passagens aéreas e existe a preocupação de que o caso esteja configurado como um esquema de pirâmide financeira. “Além disso, da forma como foi apresentado pela empresa, a venda dos pacotes de viagem era feita sem que houvesse nenhum compromisso de arcar com a responsabilidade junto a seus clientes”, afirmou Ribeiro. A audiência será realizada no plenário 14 da Câmara dos Deputados, a partir das 14h30.

*Com informações do repórter Victor Moraes.