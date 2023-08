Governador do MT diz que debate da reforma tributária no Senado será ‘altamente improdutivo’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Mauro Mendes disse que não haverá ‘tempo para aprofundar’ o tema

Reprodução/Jovem Pan News Governador Mauro Mendes durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O Senado realiza nesta terça-feira, 29, uma sessão de debates sobre a reforma tributária (PEC 45/2019) com todos os governadores, a convite do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), disse que o encontro será “altamente improdutivo”. De acordo com Mauro Mendes, não haverá “tempo para aprofundar” o tema. “Imagina só uma reunião com 27 governadores. Todos, obviamente, vão querer falar e colocar a posição do seu Estado, além do próprio presidente, os senadores, o relator… é uma reunião altamente improdutiva. Não teremos tempo suficiente para aprofundar nos debates de um tema tão relevante para o país como é a reforma tributária”, criticou o governador nesta segunda-feira, 28. Mendes ainda defendeu que o seguro-receita seja majorado. Considerado um dos pontos de especial relevância nas regras de transição da reforma tributária, o seguro-receita garante que, nos primeiros 20 anos posteriores à implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – denominação do Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) de Estados e municípios –, todos os entes continuarão recebendo no mínimo o mesmo valor de receita que o registrado no ano-base anterior à reforma, atualizado anualmente pela inflação. “Vão existir Estados que vão perder muito em um primeiro momento. E esses Estados precisam ser compensados, se não terá um desequilíbrio federativo, colocando em colapso os serviços prestados por esses municípios”, acrescentou.

Confira a íntegra da entrevista com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil):