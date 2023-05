CPMI de 8 de Janeiro tem quase 400 requerimentos apresentados com pedidos de quebra de sigilo e convocações

Aliados do governo projetam que Comissão Parlamentar Mista de Inquérito deverá ouvir ao menos 45 militares

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Sessão de instalação e eleição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de Janeiro



Com a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que tem o objetivo de investigar as invasões e depredações à Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto – foi instalada nessa semana e já conta com quase 400 requerimentos apresentados. Entre pedidos de acesso a informação, quebra de sigilos e convocações, aliados do governo calculam que conseguirão ouvir ao menos 45 militares. Diante disso, os requerimentos apresentados serão analisados na próxima semana e serão colocados em votação. Já a oposição pretende dificultar a aprovação de convites de membros das Forças Armadas e de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), o antecessor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto atuou ativamente nas redes sociais na tentativa de incendiar os atos e a violência contra o Estado Democrático de Direito. A expectativa é de que até a próxima quinta-feira, 1, novos requerimentos sejam apresentados.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro