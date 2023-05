Lula promove churrasco com aliados e ministros; Marina Silva não comparece

Líderes partidários e magistrados da Suprema Corte estavam presentes em evento destinado a melhorar a articulação política do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promoveu neste fim de semana um churrasco no Palácio do Alvorada que contou com a presença de membros do governo, líderes partidários e ministros do Supremo Tribunal Federal. A ministra Marina Silva (Rede), no entanto, não foi ao encontro promovido pelo chefe do Executivo. Entre os magistrados, encontravam-se presentes Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o recém aposentado Ricardo Lewandowski. Repleto de carne, arroz, farofa e maionese, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi o responsável por levar os alimentos que seriam assados na reunião. Em conversa com os presentes, Lula revelou que é preciso repetir os encontros de maneira mais frequentes com nomes de outras legendas. Aliados ressaltaram a necessidade de melhorar ou intensificar a articulação do presidente da República junto a ala política. O churrasco no Alvorada passou a ser concebido após uma semana de derrotas do governo petista no Congresso Nacional. Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso; Jacques Wagner (PT-BA), líder no Senado; e José Guimarães (PT-CE), líder na Câmara. A expectativa do governo federal é aumentar a articulação política e de vitórias na Câmara e no Senado Federal.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro