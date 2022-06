Credibilidade e inovação são marcas do Grupo Jovem Pan, dizem executivos

Empresários elogiam postura da emissora em defesa da democracia e falam sobre adaptação ao novo mercado de comunicação

Reprodução / Jovem Pan News Gerente de marketing da Honda Motos, Odair Dedicação Júnior, indica que o Grupo Jovem Pan não para no tempo



Com a presença de personalidades de diversos setores, os 80 anos da Jovem Pan foram comemorados em um jantar na exposição de Van Gogh, em São Paulo. A trajetória da rádio que virou TV foi exibida aos convidados apontando números expressivos de audiência da maior rede de rádios do país. O Grupo Jovem Pan é um dos maiores geradores de conteúdos digitais do mundo. Em seus canais, já foram mais de 3,7 bilhões de vídeos views, tudo acompanhado de uma história de credibilidade. O CEO da Blast Entertainment, Rafael Reisman, destacou a utilização do espaço para abrigar um evento tão grandioso da comunicação brasileira. “Tivemos a felicidade de acomodar parte das comemorações dos 80 anos da Jovem Pan aqui dentro da exposição. Vocês vão estar em uma tela de dois mil metros quadrados, com todas as obras de Van Gogh e para a gente foi uma felicidade poder fazer essa parceria com a Jovem Pan”, afirmou. São 80 anos defendendo a bandeira da liberdade de expressão, um valor inegociável que a emissora não abre mão.

O CEO da Ervik, Michel Gaspar, elogia a postura da emissora em defesa da democracia e comemora a parceria duradoura. “Muito feliz que a gente já tem quase um ano de parceria, uma parceria de sucesso e é incrível isso porque cresci escutando a Jovem Pan. Escutava sempre os jogos, o jornalismo, e uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, que é a credibilidade da rádio. É esse sucesso, tem 80 anos. Liberdade de expressão é tudo né, o que seria do nosso país se não tivesse um canal de imprensa tão importante, como a rádio Jovem Pan, agindo de forma totalmente imparcial para levar notícia de forma totalmente livre”, declarou o Michel Gaspar.

O gerente de marketing da Honda Motos, Odair Dedicação Junior, indica que o Grupo Jovem Pan não parou no tempo. “É um marco uma empresa chegar aos 80 anos e chegar com a energia da Jovem Pan, com essa adaptação desse mercado novo da comunicação, a volta para a TV. Então é um momento muito bacana de celebrar, um marco histórico e tudo renovado. Isso é o mais interessante para nós que somos anunciantes, ver o poder que tem esse meio de comunicação e como ele se adaptou em todos os formatos, no digital, no rádio e agora na TV”, finalizou. Oitenta anos e contando, uma história de confiabilidade da emissora que rejuvenesce e se atualiza a cada dia.

*Com informações do repórter Daniel Lian