Crédito bancário desacelera em março e taxa média de juros avança, revela Banco Central

Dados do Banco Central mostram aumento de 1,5% no total ofertado pelas instituições financeiras no mês passado; ao todo, foram disponibilizados mais de R$ 4,1 trilhões, sendo a maior parte, R$ 2,3 trilhões para pessoas físicas

Pixabay/Creative Commons Apesar do crescimento do crédito total, as concessões de novos empréstimos desaceleraram no período



O mês de março registrou um crescimento no volume de crédito disponibilizado pelas instituições financeiras brasileiras. Dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 29, mostram que, no mês passado, houve um aumento de 1,5% no total ofertado pelos bancos. Foram disponibilizados mais de R$ 4,1 trilhões, sendo a maior parte, R$ 2,3 trilhões para pessoas físicas. O crescimento foi maior, no entanto, no estoque para as empresas, que somou R$ 1,8 trilhão. Até o fim do ano, o Banco Central estima uma expansão de 8% no crédito bancário. Em 2020, impulsionado por medidas de combate aos efeitos da pandemia, o crédito bancário teve alta de 15,5%. A alta menor prevista pelo BC para este ano acontece justamente porque muitas dessas linhas de crédito extraordinário não existem mais. Apesar do crescimento do crédito total, as concessões de novos empréstimos desaceleraram. Houve uma alta de 0,95%, mas o índice é menor do que o registrado nos dois primeiros meses do ano, quando o crescimento foi de 1,78% e 6,09%, respectivamente. Ao todo, R$ 371,7 bilhões em novos empréstimos ao longo do mês de março.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado