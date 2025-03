Criminosos avançam sobre prestação de serviços em comunidades do Rio e deixam moradores sem internet

Quem mora em locais controlados pelo crime organizado é coagido a deixar de lado empresas tradicionais

Nos últimos tempos, moradores de diversas áreas do Rio de Janeiro têm enfrentado um problema alarmante: o controle do acesso à internet por criminosos. Este fenômeno tem deixado muitos sem serviços essenciais, afetando principalmente bairros da zona norte e periferia, como Estácio, Cordovil, Brajipina, Madureira e Penha, além de regiões da Baixada Fluminense. Os relatos dos moradores são preocupantes, com muitos afirmando que estão sem sinal de internet e sendo obrigados a contratar o serviço diretamente com o crime organizado por um valor mais alto.

As operadoras de telefonia enfrentam grandes desafios para operar em determinadas regiões, principalmente devido à falta de segurança para seus prestadores de serviço. A situação é agravada pela contínua expansão do crime organizado, que não mostra sinais de desaceleração.

