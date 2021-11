Criminosos batem em 4 veículos e capotam carro durante perseguição policial em SP

Episódio aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 24, na Rua Oscar Freire, após roubo de carro de luxo; um motorista de aplicativo ficou ferido, mas não corre risco

Reprodução / Jovem Pan News Assaltantes acabaram batendo em pelo menos quatro veículos que estavam na Rua Oscar Freire e capotaram o carro roubado



Uma perseguição policial na madrugada deste quarta-feira, 24, acabou com quatro carros batidos e um capotado na Rua Oscar Freire, na zona oeste de São Paulo. Tudo começou quando um homem estava saindo de um estacionamento na Rua Morato Coelho, na Vila Madalena, quando foi surpreendido por dois criminosos, que anunciaram assalto e levaram o carro de luxo. Nesse momento, policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar perceberam a ação e foram atrás do veículo, iniciando a perseguição. Os assaltantes acabaram batendo em pelo menos quatro veículos que estavam na Rua Oscar Freire e capotaram o carro roubado. Eles tentaram fugir a pé, mas foram detidos. Durante a perseguição policial, um dos carros atingidos era de um motorista de aplicativo, que acabou se ferindo e foi encaminhado a um hospital. Felizmente, ele não corre risco de vida. O proprietário de um dos veículos batidos, Edson Piva, falou à Jovem Pan sobre o prejuízo. “Foi um grande susto. Quando vim para cá vi essa cena de filme. Agora é arcar com prejuízo”, disse o motorista. A Rua Oscar Freire chegou a ser interditada, mas foi parcialmente liberada às 8h20. A polícia investiga o caso.

*Com informações da repórter Caterina Achutti