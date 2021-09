Criminosos usam novidades do open banking para aplicar golpes financeiros

Fraudadores digitais usam mensagens de texto ou ligações para solicitar dados pessoais; eles alegam que as informações são necessárias para cadastro em um novo sistema

Evandro Leal/Estadão Conteúdo O compartilhamento de dados entre instituições no contexto do open banking depende do consentimento do usuário



A tecnologia facilita a vida das pessoas em diferentes aspectos, sobretudo, em relação às questões financeiras. No entanto, com movimento proporcionado pelo open banking, fraudadores digitais estão usando a novidade para aplicar golpes financeiros. As tentativas poderão ocorrer por meio do envio de mensagens de texto ou ligações que solicitem dados, por exemplo para “cadastramento no novo sistema”. É preciso desconfiar de ligações ou mensagens de texto mesmo que pareçam partir das instituições financeiras da confiança do usuário, como explica o especialista em direito digital, Paulo Vidigal. “E a gente tem que zelar e tomar cuidado com comunicações que recebemos, averiguar se do outro lado tem uma instituição séria. Se aquilo cheira meio estranho, temos que nos preocupar. A ideia é desconfiar de tudo e de todos, porque, de fato, esses golpes vão continuar acontecendo e temos que ficar em alerta”, pontua. O usuário que tomar as precauções básicas poderá aproveitar as facilidades do novo sistema com tranquilidade. O compartilhamento de dados entre instituições no contexto do open banking depende do consentimento do usuário. Em caso de dúvida, a recomendação é que o correntista procure os canais oficiais do seu banco.

*Com informações do repórter Fernando Martins