Curado da Covid-19, Flávio Bolsonaro sai em defesa de Crivella

O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para sair em favor do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, muito criticado pelo caso que ficou conhecido como “Guardiões do Crivella”. Flávio é da mesma legenda que o prefeito, o Partido Republicanos. Comenta-se, inclusive, nos bastidores da prefeitura do Rio de Janeiro, que Flávio vai se empenhar na candidatura de Crivella à reeleição municipal. Diferente do pai, o presidente Jair Bolsonaro que deve ter uma postura um pouco distante pelo menos no primeiro turno da corrida municipal.

Em postagem no Instagram, o senador Flávio Bolsonaro deu um tom de campanha publicitária ao defender Marcelo Crivella e fazer críticas enfáticas à emissora de televisão autora da denúncia que foi batizada como “Guardiões do Crivella”. Em resposta, o prefeito fez um comentário na publicação agradecendo ao senador “pelo voto de confiança”. “Estamos numa guerra e nossa intenção é sempre mostrar a verdade para a povo Carioca. Estamos juntos no combate a corrupção. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32”, completa. Ainda nesta semana será instalada oficialmente na Câmara Municipal uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso. O prefeito é acusado de improbidade administrativa, desvio de recursos cursos para fins particulares, entre outros possíveis delitos. Trabalhos da CPI devem durar, pelo menos, 120 dias. Na semana passada, a Câmara Municipal rejeitou em votação em plenário a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Crivella.

