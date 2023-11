Da gastronomia italiana à asiática, Jovem Pan e Go Where premiam os melhores restaurantes de São Paulo; veja lista

Em sua 19ª edição, o prêmio elenca as melhores experiências da gastronomia paulistana de 2023 em 35 categorias

Nesta quarta-feira, 22, foi realizada a 19ª edição do Prêmio Jovem Pan-Go Where, que destaca os melhores restaurantes de São Paulo em 2023. Na seleção feita pelo voto popular, o melhor da gastronomia paulistana é selecionado em 35 categorias distintas. Na culinária italiana, por exemplo, o escolhido foi o Vínculo Nostro, do chef Cristiano Panizza, que comemorou a conquista em entrevista à Jovem Pan News: “A gente está na segunda geração. Minha mãe era chef e hoje eu que comando a cozinha. Nesse ano a gente fez 25 anos, para a gente um dos maiores presentes foi essa premiação. Uma premiação em que o crítico foi justamente o público. Não desprezando nenhum crítico, mas o maior crítico de um restaurante é justamente seu público. A gente está muito feliz com essa premiação”. Já na categoria de culinária asiática, o vencedor da vez foi o Kazuo, do chef Kazuo Harada. “Eu estou muito feliz. Sou paulistano, mas fiquei 15 anos fora de São Paulo. Voltar para casa agora e ser reconhecido como o melhor restaurante asiático me deixa extremamente contente. Estou desfrutando deste momento e a responsabilidade agora aumenta. O que eu sempre falo para a cozinha é que manter a consistência é muito importante nesse momento”, declarou Harada.

Entre as melhores pizzarias da capital paulista, a vencedora foi a La Braciera, de Gustavo Brunello, que comemorou o título: “É um a honra ser eleita a melhor pizzaria de São Paulo por esse prêmio tão importante que faz 19 anos. São Paulo é a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, só perde para Nova York, então isso enche nosso coração, é um trabalho de mais de 100 pessoas e a gente fica muito feliz. O cuidado com o produto e com o serviço se reflete nesse prêmio”. Já o empresário Paulo Zegaib, que também é dono do tradicional Dinho’s, foi vencedor da categoria de melhor restaurante com música ao vivo com o restaurante Primo Piano Cucina. “A gente é um grupo. O Dinho’s tem 63 anos e começou nas mãos do meu pai, que trouxe muitas novidades (…) Trouxe no Primo Piano a junção de várias receitas de restaurantes que eu já tive e viagens, são as comidas que eu mais gosto na realidade”, explicou Zegaib.

O pastel de Bacalhau do Hocca Bar ganhou o prêmio de melhor salgado ou sanduíche, iguaria que, segundo o chef Horácio Gabriel, já chegou aos Estados Unidos: “Todo o meu cardápio, mesmo fora do Brasil, é espelhado na nossa cultura. Começamos no ‘Mercadão Municipal’ junto com o mercado, estamos em alguns shoppings em São Paulo e há cinco anos estamos no Florida Mall, em Orlando, para justamente representar a culinária brasileira com algo bem tradicional e íntimo, como são nossos lanches de mortadela, carnes e os pastéis. Fomos eleitos também neste ano, graças a Deus e a muito trabalho, como o melhor pastel do mundo”.

Confira abaixo todos os ganhadores do prêmio: