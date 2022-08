Lula vai à USP e Bolsonaro participa de evento no Palácio do Planalto; confira a agenda dos candidatos

Concorrentes à presidência à República se movimentam para último dia antes do início oficial do período de campanha

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



Nesta segunda-feira, 15, véspera do início oficial da campanha nas ruas, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma aula aberta na Universidade de São Paulo, às 17h. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participa, às 9h, da abertura de uma exposição alusiva ao bicentenário da independência do Brasil, no Palácio do Planalto. Na capital paulista, Simone Tebet (MDB) tem um encontro com empresários do varejo, às 9h, uma reunião de coordenação de campanha, às 14h30, apresentação do plano de governo, às 16h30, e também participa do evento Mulheres na Política, às 19h. O candidato Felipe D’Ávila (Novo) participa de duas transmissões ao vivo, uma às 18h, e outra às 19h30. Os demais candidatos à presidência não divulgaram suas agendas oficiais.

*Com informações do repórter Daniel Lian