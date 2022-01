Datafolha aponta que número de casos da Covid-19 pode ser o dobro dos registros oficiais

Cerca de 42 milhões de brasileiros afirmam ter sido infectados desde o início da pandemia

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de casos de Covid-19 no Brasil pode ser o dobro dos registros oficiais



O número de casos de Covid-19 no Brasil pode ser o dobro dos registros oficiais. Cerca de 42 milhões de brasileiros com mais de 16 anos afirmam ter sido infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Este número, que trata de uma fatia aproximada de 25% da faixa etária, é o dobro da estatística oficial, segundo pesquisa divulgada neste sábado, 15, pelo Instituto Datafolha. Segundo dados compilados pelo Consórcio de Imprensa, 22,8 milhões de pessoas foram contaminadas com a doença até a quinta-feira, 13. Segundo o Datafolha, a subnotificação pode ser ainda maior, já que o número total de infectados na lista do Ministério da Saúde engloba todas as idades e na pesquisa apenas pessoas com mais de 16 anos. A pesquisa foi realizada por telefone entre os dias 12 e 13 de janeiro, com 2.023 pessoas de todos os Estados. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida