Datafolha: economia é área mais importante na hora de definir voto para presidente

53% dos eleitores apontaram que emprego, juros e, principalmente, inflação têm peso importante na escolha; saúde e educação são temas que vem em seguida

Montagem Jovem Pan - ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO, Ton Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo, DARIO OLIVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO, Flickr / Simone Tebet Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet são os candidatos mais competitivos da corrida presidencial de 2022



A economia será um fator determinante para o voto dos eleitores brasileiros em 2022. É o que revela uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 2. Para 53% dos eleitores, emprego, juros e, principalmente, inflação terão um peso importante na escolha do próximo presidente. É na hora de fazer a feira do mês que esses números mostram que a divisão é grande. De um lado, Adriana do Prado, dona de restaurante que conseguiu superar a crise na pandemia com a ajuda do governo: “Eu acho que a gente só está em pé hoje graças as coisas que ele fez durante a pandemia. Eu pelo menos, que tenho um negócio, se não fosse ele, eu já teria fechado”, comenta. Do outro, Edeuzita Ferreira, inconformada com os preços altos: “Se ele [Lula] entrar vai ser beleza, vou poder voltar a comer carne. Mas se for Bolsonaro a gente vai voltar a comer pé de frango”, critica.

O Datafolha questionou qual deverá ser a prioridade no próximo governo. 34% dos entrevistados disseram que o próximo presidente terá de colocar a saúde como prioridade no Brasil; 24% apontam que os planos para educação são preponderantes na hora da decisão do voto; 17% definiu o emprego e renda como prioridade; para 10% o combate à corrupção é a questão principal; 7% escolheram o tema defesa dos valores da família como mais importante; 6% tem o combate à violência como prioridade; 1% não soube opinar. O levantamento foi feito entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro com 5.734 pessoas em 285 municípios. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina