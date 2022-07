Datafolha: Lula tem 43% contra 30% de Bolsonaro no Estado de São Paulo

Levantamento avaliou as intenções de voto para presidente no maior colégio eleitoral do país

Montagem sobre fotos: Estadão Conteúdo Lula e Bolsonaro são os favoritos para as eleições de 2022, segundo as pesquisas



O Datafolha divulgou um levantamento sobre as intenções de voto para presidente no Estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país com mais de 33 milhões de eleitores, e também a respeito do índice de reprovação do atual governo. No Estado, Lula (PT) tem 43% das intenções de voto, valor menor do que no cenário nacional e Jair Bolsonaro (PL) soma 30% das intenções, valor superior ao que pontua nacionalmente. O terceiro colocado em SP é Ciro Gomes (PDT) com 8%, seguido por Simone Tebet (MDB) com 3%, André Janones (Avante) com 2%. Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros) e Felipe D’Ávila (Novo) empatam com 1% das intenções. Votos brancos e nulos representam 9% e 2% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar. O restante dos candidatos à presidência não pontuaram no levantamento.

A respeito do índice de reprovação do governo Bolsonaro, o mandatário é considerado ruim ou péssimo por 49% dos paulistas, 27% consideram a atual gestão ótima ou boa, 23% acreditam que o governo é regular e 1% não soube responder. A reprovação se dá principalmente entre os moradores da capital paulista e também é muito alta entre pessoas LGBTQIA+, nesta população a rejeição chega a 81%. Em relação à aprovação, ela se dá especialmente entre os evangélicos, nos quais o índice é de 38%, e empresários, com 52%.

*Com informações da repórter Carolina Abelin