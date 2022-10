Prefeito de São Paulo diz que não apoia Lula “de jeito nenhum” no 2º turno das eleições

Apesar da rejeição ao candidato petista, Ricardo Nunes (MDB) ainda não decidiu se apoiará Jair Bolsonaro (PL) na corrida presidencial

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em entrevista coletiva



Após declarar apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa do 2º turno das eleições para o governo de São Paulo, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), disse ter apenas uma certeza no que diz respeito à corrida presidencial, a de que não apoiará Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “de jeito nenhum”. “Não é possível a gente apoiar alguém que está falando que vai acabar com as grandes ações que foram desenvolvidas no governo como o teto de gastos. O teto de gastos dá para o nosso país uma boa visibilidade internacional de respeito, para trazer investimentos, o que é importantíssimo para gerar emprego e renda. A questão da reforma trabalhista é fundamental para que a gente possa ter um ambiente saudável entre empregado e empregador. Uma pessoa que quer acabar com essas ações não merece o nosso respeito”, declarou o emedebista em entrevista à Jovem Pan News. O prefeito da maior cidade do país disse que ainda tem tempo para decidir sobre sua posição no 2º turno, se apoiará Jair Bolsonaro (PL), ou se adota uma postura de neutralidade: “Eu tô discutindo com o meu partido no Estado. A nível nacional está liberado, no Estado a gente fez uma discussão de apoio ao Tarcísio. A nível nacional a gente está conversando. Tem tempo ainda”. Na disputa pelo governo do Estado, Ricardo Nunes apoiou Rodrigo Garcia (PSDB) no 1º turno e também deu apoio a Simone Tebet (MDB) na corrida presidencial.

*Com informações do repórter Daniel Lian