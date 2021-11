Debatedores projetam soluções para futuro em fórum sobre mundo pós-pandemia

Foram abordados temas como inovações, desenvolvimento econômico sustentável, telecomunicações, entre outros

Criado com a proposta de discutir temas pertinentes ao mundo pós-Covid-19, o Global New Economy Fórum reuniu líderes empresariais globais e embaixadores. O presidente do fórum, Vitor Borges, falou sobre as mudanças nos diversos segmentos como meio ambiente, medicina, trabalho, turismo, comércio entre outros. “Tem mudança no meio ambiente, tem mudança na produção de medicamentos, tem mudança na forma de encarar as pandemias, tem mudança na forma de trabalhar, a gente que, hoje, faz trabalho muito mais remoto do que antes, tem mudança na forma de viajar, na forma de fazer turismo, na forma de vender os nossos produtos, porque hoje se vende muito mais pela internet, e também na forma de inclusão financeira, por exemplo, com o advento do pix”, afirmou.

Sediada em Manaus, no estado do Amazonas, a primeira edição do fórum reuniu importantes figuras da política brasileira como o governador do Amazonas, Wilson Lima. “Para nós, a realização do Fórum no Amazonas é simbólica. Somos o Estado que concentra a maior parcela preservada da Amazônia. E, por esta razão, temos potencial incomparável para sermos referência no desenvolvimento econômico sustentável, com políticas ambientais e sociais complementares e bem definidas”, alegou. A agenda sustentável foi pauta no encontro e protagonizada pelo ministro de estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, Marcos Pontes. “Quando eu tinha Ministério das Comunicações aqui, uma das minhas prioridades era levar internet para toda a região amazônica, seja por fibra óptica nos rios, dez mil quilômetros de fibra óticas nos rios, assim como por satélite, para cobrir todas as possibilidades. E isso ajuda em telemedicina, isso ajuda na transmissão de dados de todas as espécies e melhorar também a capacidade de desenvolvimento de produtos locais”, pontuou.

A questão da recuperação econômica no Brasil e no mundo foi abordada pelo ex-presidente Michel Temer, presente de forma remota no evento. “Com toda a franqueza, eu percebo que este abalo na economia se deu não apenas no Brasil, mas em vários países, em face deste mal extraordinário que vitimou, no Brasil, mais de 600 mil pessoas”, pontuou Temer. O avanço de novas linhas dentro da medicina foi comentado pelo infectologista Roberto Zebalos, integrante em um dos painéis do fórum. “Quando todos trabalham pelo mesmo ideal, ainda mais com amor, no momento que nós vivemos agora, e eu tenho certeza que essas pessoas no mundo são a grande maioria, eu acho que a gente consegue vencer”, comentou. E o olhar sustentável voltado para políticas financeiras marcou a fala do gerente de assuntos internacionais da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Guilherme Teixeira. “Participar do evento vai possibilitar que muitos dos segmentos do sistema financeiro consigam mostrar e tenham a oportunidade de apresentar os seus esforços na área de sustentabilidade, na área de meio ambiente”, disse.

