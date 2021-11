Touro dourado é removido do centro de São Paulo após determinação de comissão da prefeitura

Estátua havia sido colocada em frente à Bolsa de Valores da capital paulista há uma semana

Reprodução / TV Jovem Pan Touro foi alvo de protestos e pichações após ser colocado em frente à B3



A estátua de touro dourada que foi colocada em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, no centro histórico da cidade, foi removida do local onde estava na noite desta terça, 23. A remoção segue determinação do Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo, que considerou que o monumento do animal era uma peça de publicidade que não havia recebido uma licença urbanística com antecedência, pois o touro levava placas com o nome da empresa XP Investimentos, da B3 e de um dos sócios da XP, Pablo Spyer. O touro havia sido colocado na frente da B3 na última terça, 16, e se tornado alvo de protestos, por quem o considera um símbolo da desigualdade social e concentração de riquezas, e de vandalismos, tendo sido pichado mais de uma vez.