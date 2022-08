Defesa avalia reunião com Alexandre de Moraes como muito positiva

Interlocutores de Paulo Sérgio Nogueira contaram à Jovem Pan News, que o ministro deve apresentar novas demandas e estabelecer proximidade com o TSE durante as eleições de 2022

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Alexandre de Moraes é o atual comandante do Tribunal Superior Eleitoral



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, se reuniu com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, nesta terça-feira, 23. Após o encontro, o balanço é de que o diálogo está aberto entre Forças Armadas e Justiça Eleitoral. A reunião durou mais do que o esperado, cerca de 1 hora e 15 minutos e chegou a atrasar outros compromissos que o ministro do STF teria na sequência. A cúpula da Polícia Federal (PF), que tinha uma agenda marcada com Moraes, precisou aguardar o fim do encontro, que era muito aguardado principalmente por causa dos últimos atritos entre o tribunal e as Forças Armadas nas gestões dos ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, quando os militares apresentaram demandas relacionadas ao aperfeiçoamento e transparência do pleito eleitoral brasileiro. A reunião distensionou a relação entre o TSE e as forças militares, abriu as portas para o diálogo e interlocutores do ministro da Defesa contaram à Jovem Pan News, que Nogueira deve apresentar novas demandas e estabelecer proximidade com Moraes para manter uma relação harmônica entre as instituições durante as eleições de 2022.

