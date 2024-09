Defesa Civil alerta para risco de incêndios em grande parte do Brasil

Massa de ar seco está causando condições preocupantes, com situação de emergência na região Centro-Oeste, Tocantins, Goiás, Triângulo Mineiro e norte de São Paulo

Reprodução/ Jovem Pan A Defesa Civil do estado de São Paulo mantém alerta para incêndios



A expectativa é que os termômetros cheguem próximos aos 30 °C ao longo do dia em São Paulo, de acordo com a Camila Yunes da Jovem Pan. Existe a possibilidade de uma garoa fina durante a madrugada, e nesta sexta-feira (6) as temperaturas podem ser mais baixas. No entanto, no sábado (7), as temperaturas devem voltar a subir na capital paulista. No sul do país, a passagem de uma frente fria provocará precipitações, com volumes mais expressivos em Santa Catarina e no Paraná, além do litoral sul de São Paulo. Há alerta para rajadas de vento no sul de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul. Contudo, essa frente fria não será forte o suficiente para quebrar o bloqueio atmosférico da massa de ar seco que afeta grande parte da região central do país. A massa de ar seco está causando condições preocupantes em praticamente todo o território brasileiro, com situação de emergência na região Centro-Oeste, Tocantins, Goiás, Triângulo Mineiro e norte de São Paulo

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Defesa Civil do estado de São Paulo mantém alerta para incêndios. Goiânia registrou ontem 38 °C e umidade relativa do ar de 7%. Cuiabá teve 41,2 °C e umidade de 9%, e Brasília marcou 38 °C com umidade de 11%. Esses índices são considerados muito ruins para a saúde humana, sendo que o ideal é uma umidade em torno de 60%. Para esta quinta-feira, São Paulo terá mínima de 15°C e máxima de 29 °C, com alguma nebulosidade. No Rio de Janeiro, a previsão é de mínima de 18 °C e máxima de 35 °C, sem nuvens. Em Brasília, a mínima será de 17 °C e a máxima de 34 °C. A baixa umidade do ar continua sendo uma preocupação, especialmente para idosos, e a hidratação é essencial.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem feita com auxílio de IA