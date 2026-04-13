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Defesa de Vorcaro deve entregar proposta de delação premiada nesta semana

Preso desde março, dono do Banco Master busca acordo com a PF e o MPF para garantir sua liberdade em troca de informações inéditas

  • Por Matheus Dias e Nícolas Robert
  • 13/04/2026 10h26
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Reprodução Daniel Vorcaro, do Banco Master Daniel Vorcaro, do Banco Master

A defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está nos últimos detalhes para apresentar, nos próximos dias, uma proposta de delação premiada à Polícia Federal (PF) e ao Ministério Público Federal (MPF). O objetivo da colaboração é garantir a liberdade do banqueiro. O documento prevê uma série de anexos e já estipula o pagamento de uma multa na casa dos bilhões de reais.

A expectativa inicial dos advogados é que a PF e o MPF levem cerca de duas semanas para analisar a documentação, seguidas por mais duas semanas para a realização das oitivas e depoimentos. No entanto, o prazo é considerado otimista na prática e o trâmite deve se estender por mais de um mês. Um dos motivos é que o valor da multa bilionária proposta pela defesa ainda precisará ser avaliado pelas autoridades, o que pode gerar uma contraproposta e prolongar as negociações.

O principal obstáculo para a defesa neste momento é a necessidade de apresentar informações substanciais que a Polícia Federal ainda não possua. Como o banqueiro já teve seus sigilos telefônico, telemático e bancário quebrados, as autoridades já detêm um vasto volume de dados sobre o caso. Para que a delação seja validada, Vorcaro precisará entregar todos os nomes envolvidos ou fatos que ultrapassem o que já foi descoberto nas investigações.

Apesar da dificuldade, a equipe jurídica do banqueiro tem se demonstrado otimista e avalia que as informações a serem apresentadas serão impactantes o suficiente para que as autoridades aceitem fechar o acordo rapidamente.

Vorcaro está preso desde o início de março e foi transferido pela Polícia Federal no dia 23 do mesmo mês. Para viabilizar o acordo de delação, o banqueiro montou uma força-tarefa jurídica composta por pelo menos dez advogados.

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