Delegado-geral da Polícia Civil de SP sofre tentativa de assalto e atira em suspeito

Ruy Ferraz Fontes disparou duas vezes contra o bandido, que fugiu ferido

Agência Brasil A nova ocorrência do delegado-geral Ruy Ferraz Fontes vai ser investigada pelo 17 DP, do Ipiranga



O delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, foi vítima de uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira na região do Ipiranga, Zona Sul da capital paulista. Segundo boletim de ocorrência, o delegado voltava para casa sozinho de carro no final da tarde de sexta-feira pela avenida do Estado quando, ao parar num farol, um criminoso tentou quebrar o vidro do carro com um revólver e efetuou dois disparos. No mesmo momento, Ruy Ferraz Fontes disparou duas vezes contra o bandido, que fugiu ferido. O delegado dirigia um veículo do modelo Audi, de cor branca. A ocorrência do delegado-geral Ruy Ferraz Fontes vai ser investigada pelo 17 DP, do Ipiranga.

Essa não é a primeira vez que Ruy Ferraz Fontes reage a uma ação de criminosos na capital. Em 2012, quando ainda investigava a facção criminosa PCC, Fontes trocou tiros com dois homens na saída da Rodovia Anchieta, no ABC paulista. Durante o tiroteio, um homem morreu e outro foi ferido.O carro e a arma do delegado-geral estão sendo periciados.

*Com informações do repórter Leonardo Martins