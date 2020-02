Demora na implementação de novas placas derruba vendas em janeiro, diz Fenabrave

Agência Brasil Emplacamentos caíram no Brasil de 2019 para 2020



O presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) avalia que as vendas de janeiro foram impactadas pela mudança da placa do Mercosul em São Paulo. Alarico Assumpção Júnior ressalta que no maior mercado do Brasil, os emplacamentos caíram de 51 mil, em janeiro de 2019, para 42 mil, no mês passado, pelo início obrigatório do padrão em 31 de janeiro.

“Houve naturalmente uma limitação, consequentemente na realização final da venda de produtos. Perdemos basicamente uma semana e isso alterou, sem sombra de dúvidas, o volume para o mês de janeiro.”

Mas a Fenabrave, que representa as concessionárias de veículos, tem projeções de crescimento de 9,62% nas vendas em 2020, de 2,7 mi para 3 mi de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus; explica a economista Tereza Fernandez.

“Com o início da redução do spread bancário, o acesso ao crédito no geral – e aí estamos falando de automóveis comerciais leves para pessoa física, está melhorando. Mesmo com esse nível de desemprego ainda elevado, mas melhorando na margem. Com um ligeiro crescimento real na massa salarial, você tem o imposto necessário para seguir crescendo.”

Os caminhões mantiveram alta de 3 vírgula 7 por cento sobre janeiro de 2 mil e 19, com expectativas positivas para a economia, do agronegócio, construção civil e infraestrutura.

* Com informações do repórter Marcelo Mattos.