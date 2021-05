Depois de afago, Flávio Dino encontra-se com Rodrigo Maia e defende frente ampla

Encontro acontece três meses após o governador ter elogiado Maia, dizendo que ‘o Brasil precisa que valorizemos as convergências’

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Maia também já indicou que uma das prioridades para o pleito presidencial do ano que vem é vencer o atual presidente



O ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia se encontrou com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Após a reunião, em São Luís, Dino publicou em suas redes sociais que Maia foi fundamental em projetos como o auxílio emergencial de R$ 600 e o novo Fundeb. Ele relata ter conversado com o deputado sobre a política nacional “com o objetivo de ajudar a que o Brasil supere o atual momento de dificuldades”. O encontro acontece três meses após o governador ter elogiado Maia, dizendo que “o Brasil precisa que valorizemos as convergências, não apenas as divergências. Só assim derrotaremos a extrema-direita”.

Na época, Maia, recém-saído da presidência da Câmara, era criticado pela esquerda por não ter aceitado nenhum dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Flávio Dino vem defendendo a construção de uma frente ampla para derrotar Bolsonaro em 2022. Rodrigo Maia também já indicou que uma das prioridades para o pleito presidencial do ano que vem é vencer o atual presidente, mas defende a mobilização por um candidato de centro.

*Com informações do repórter Levy Guimarães