Deputada federal pede prisão de Bolsonaro após manifestação pró-anistia

Duda Salabert entrou com representação junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo a prisão preventiva do ex-presidente por ‘discurso falso e inflamado’ que ‘representa um risco à ordem democrática’

Divulgação - Câmara dos Deputados Salabert argumenta que a manutenção do ex-presidente em liberdade representa grave ameaça à garantia da lei e da ordem



A deputada federal Duda Salabert tomou uma medida significativa ao acionar a Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação foi motivada por uma manifestação realizada no Rio de Janeiro, onde Bolsonaro teria proferido discursos que, segundo Salabert, afrontam a ordem pública e a segurança institucional do Brasil.

A parlamentar expressa preocupação com as declarações do ex-presidente, que levantam dúvidas sobre o processo eleitoral, e teme que tais discursos possam incentivar grupos extremistas a perpetuar ondas de violência na sociedade e nas redes sociais.

“A permanência desse discurso falso e inflamado representa um risco à ordem democrática, pois alimenta a insatisfação de grupos extremistas que, no passado, já praticaram atos violentos contra as instituições democráticas”, escreveu a deputada.

Duda Salabert solicita à PGR a abertura de um procedimento investigatório contra Bolsonaro. Entre as medidas sugeridas, está a prisão preventiva do ex-presidente, além de medidas cautelares como a suspensão do uso de redes sociais por Bolsonaro e a proibição de sua participação em eventos públicos. A manifestação no Rio de Janeiro, que motivou a ação da deputada, foi um evento de campanha relacionado ao bolsonarismo, onde as declarações controversas teriam sido feitas.

*Com informações de Aline Beckety

*Reportagem produzida com auxílio de IA