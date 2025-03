Gleisi Hoffmann elogia Haddad após crítica ao arcabouço fiscal

Ministra das Relações Institucionais afirmou que assumiu a articulação política do presidente Lula para somar e que suas críticas ao ministro da Fazenda fazem parte do processo de formação de um governo

Em recente entrevista à Rede TV no último domingo (16), a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, abordou as críticas direcionadas ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoffmann destacou que tais críticas são comuns durante a formação de um novo governo e aproveitou a oportunidade para elogiar Haddad por sua dedicação em cumprir as propostas estabelecidas. Ela enfatizou que sua decisão de integrar o governo do presidente Lula foi motivada pelo desejo de contribuir positivamente para a administração.

Apesar de seu apoio, Hoffmann não deixou de mencionar algumas discordâncias com Haddad, especialmente no que diz respeito ao arcabouço fiscal. A ministra expressou sua preocupação com o limite de crescimento das despesas, que considera pequeno. No entanto, ela reconheceu que Haddad tem se esforçado para cumprir as propostas do governo, o que é um ponto positivo em sua gestão.

Na semana passada, Hoffmann e Haddad se reuniram no Ministério da Fazenda para discutir as prioridades econômicas que serão levadas ao Congresso Nacional. Um dos projetos de maior destaque é a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5.000. Este projeto, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, está programado para ser apresentado ao Congresso nesta terça-feira. Além disso, Haddad e parte de sua equipe econômica têm um encontro agendado com o presidente Lula no Palácio do Planalto para tratar deste importante projeto.

Além das discussões econômicas, a ministra Gleisi Hoffmann também se reunirá com líderes partidários no Congresso Nacional para debater o projeto de isenção do Imposto de Renda, que deve ser apresentado ainda esta semana. Outro tema de grande relevância é a votação do orçamento de 2024, prevista para ocorrer nos próximos dias. Essas votações são cruciais tanto para o governo quanto para o Congresso, e Hoffmann está atenta ao andamento dessas discussões, garantindo que o governo esteja bem posicionado para avançar com suas propostas.

