Deputado alvo de processo de expulsão do PL elogia programa de Lula

Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, já pediu a abertura do processo de expulsão do parlamentar por fazer acenos ao atual governo

Reprodução/Instagram/@yurydoparedao Deputado federal Yury do Paredão é alvo de um processo de expulsão do Partido Liberal



Após o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, pedir a expulsão do deputado federal Yury do Paredão (PL), o parlamentar fez elogios ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o que acirrou o clima de conflito com o partido. Em publicação no Instagram e em seu Twitter, o parlamentar fez o seguinte comentário: “O projeto Desenrola, lançado pelo governo Lula, visa limpar 2,5 milhões de nomes, impulsionando o consumo e estimulando a geração de mais oportunidades de empregos. Uma iniciativa importante para a retomada econômica do país”. Na semana passada, o deputado já havia publicado uma foto fazendo o gesto do “L” com as mãos, em claro apoio ao presidente Lula durante um evento no Ceará. Foi por causa da repercussão das imagens que foi feita abertura de um pedido de expulsão do PL. De acordo com o presidente da sigla, o parlamentar “parece não comungar com os ideais do Partido Liberal”. Desde o início de seu mandato, Yury do Paredão tem feito acenos ao governo Lula, inclusive foi um dos deputados do PL que votaram à favor do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados.

