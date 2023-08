‘Problema elétrico do Brasil é histórico e ainda não foi resolvido’, diz especialista sobre apagão nacional

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Jason Vieira atribuiu blecaute a ‘melhora da atividade econômica’

O economista Jason Vieira afirmou na manhã desta quarta-feira, 16, que o “problema elétrico do Brasil é histórico e ainda não foi resolvido”. A declaração acontece um dia após o país registrar um apagão, de 6 horas de duração, em 25 Estados e no Distrito Federal. O problema foi confirmado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). A Polícia Federal e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) vão investigar se houve ação humana no apagão. “O problema elétrico do Brasil é histórico e ainda não foi resolvido. Os apagões são constantes, sejam eles em grande ou pequena monta. Sempre que há uma sinalização de melhora da atividade econômica sabemos que o sistema local não comporta. Há uma necessidade de investimentos. Já passamos por um momento em que tivemos as secas, agora no governo Bolsonaro, quando não efetivamente ocorreu apagão, mas tivemos um peso muito grande do custo de energia elétrica por conta do uso das termoelétricas. Naquele momento, o petróleo estava em uma alta muito forte. Se o sistema hidrelétrico não resolver, acaba passando para o sistema térmico, o que sai muito mais caro”, explicou Jason Vieira. Como mostrou o site da Jovem Pan News, essa não é a primeira vez que um blecaute de grandes proporções atinge o território nacional.

Confira a íntegra da entrevista com o economista Jason Vieira: