Deputado propõe projeto que proíbe uso de celulares no setor de bagagens em aeroportos

O deputado Capitão Augusto (PL-SP) propôs um projeto de lei que proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos no setor de bagagens nos aeroportos. A proposta tem como objetivo evitar a ação de quadrilhas nos aeroportos brasileiros, especialmente nas áreas de segurança, como a de manuseio de bagagem, prevendo penas como advertências, multas e cassação do direito de operar nos aeroportos, tanto de empresas aéreas quanto de administradores. A medida tem como intenção melhorar o desempenho dos colaboradores e evitar a ação de traficantes. Por isso, serão necessários investimentos por parte das empresas administradoras dos aeroportos. Recentemente, duas goianas foram surpreendias ao desembarcarem no aeroporto de Frankfurt e acabaram sendo presas por que tiveram as etiquetas trocadas após despacharem suas malas. Essa proposta ainda passará pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e por outras comissões, como Transporte, Segurança Pública e combate ao crime organizado, assim como de finanças e tributação.

