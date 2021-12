Deputado testa positivo para Covid-19 um dia após recepcionar Bolsonaro em SC

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Coronel Armando afirmou que testou positivo após esposa ter diagnóstico para doença e disse que já comunicou presidente

Em viagem feita à cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, na última segunda-feira, 27, o presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado pelo deputado federal Coronel Armando. Na tarde desta terça-feira, 28, o parlamentar afirmou em vídeo divulgado pelo site Metrópoles que teve resultado positivo para a Covid-19 e que o presidente foi informado. “Hoje pela manhã a minha esposa testou positivo para o Covid e eu, em razão disso, fiz um exame no período da tarde. O resultado deu positivo. Avisei ao presidente Bolsonaro por mensagem, ontem estive com ele o recepcionando em São Francisco, avisei ao chefe de gabinete dele em Brasília e avisei também ao médico do presidente. Acredito que não devo ter passado ao presidente ou a alguém da sua equipe porque o nosso contato foi muito fortuito e rápido no dia de ontem. O presidente está com a equipe médica e vai tomar as medidas necessárias para evitar que ele possa ter a Covid, então ele provavelmente tem estrutura para fazer o teste, mas de ontem para hoje não teve nenhuma manifestação”, afirmou.

O recesso do presidente gerou críticas nas redes sociais pelo fato dele estar na praia enquanto a situação das chuvas na Bahia, que deixaram mais de 20 mortos até o momento, segue grave. São mais de 100 cidades atingidas e mais de 30 mil desabrigados por conta das enchentes na região. Bolsonaro chegou a ir para o estado no dia 12 de dezembro e sobrevoou áreas afetadas. Apoiadores defendem o descanso do chefe do Executivo com a justificativa de que ministros de estado estão acompanhando a situação de perto na Bahia. Após novo sobrevoo pela região, os ministros divulgaram medidas emergenciais para as famílias afetadas pela situação de calamidade. Entre elas, há uma portaria que destina R$ 12 milhões do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais comprarem insumos. Nesta terça-feira, 28, também foi publicada uma Medida Provisória destinando R$ 200 milhões para a reconstrução de estradas danificadas pelos temporais em diferentes estados. Ao todo, R$ 80 milhões serão destinados à Bahia. O presidente disse que espera não precisar estar em Brasília antes de 3 de janeiro, data oficial de retorno ao Palácio do Planalto. Bolsonaro passeou de jetski com a filha Laura, de 11 anos, que também o acompanha em viagem ao litoral catarinense. O vice-presidente Hamilton Mourão, que passa o Réveillon na Base Naval de Aratu, perto de Salvador, também deve voltar ao trabalho na primeira segunda-feira de 2022.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor