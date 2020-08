Derrubada de veto à desoneração da folha mobiliza senadores

O veto do presidente faz com que o atual modelo não seja prorrogado em 2021

Geraldo Magela/Agência Senado O senador Major Olímpio coloca que os 17 setores beneficiados geram 6,5 milhões de empregos



O vice-líder do governo no Senado Federal, Izalci Lucas, promete convencer a base do presidente Jair Bolsonaro pela desoneração da folha de pagamento. O veto do presidente faz com que o atual modelo não seja prorrogado em 2021. “Eu estou levando agora para o governo e também para toda a base, todos os senadores, e vou levar também para a Câmara o reflexo disso”, afirma.

O senador Major Olímpio coloca que os 17 setores beneficiados geram 6,5 milhões de empregos e afirma que o veto será derrubado na Câmara dos Deputados e no Senado. “Isso é fundamental. Nós vamos sair da pandemia, se Deus quiser, o mais rápido possível, mas para a retomada da econômica isso vai ser por demais significativo. Lamentavelmente, por falta de orientação, o presidente acabou vetando esse dispositivo”, explica. Ainda na revisão das receitas, o ministério da Economia divulgou um estudo sobre as deduções com educação do Imposto de Renda e concluiu que o benefício favorece os mais ricos. O governo sugere a revisão e poderá destinar recursos ao ensino público.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos