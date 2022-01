Desfiles das escolas de samba de São Paulo e Rio de Janeiro nos mesmos dias

Inicialmente, os eventos estão marcadas para acontecer no feriado de Tiradentes, nos dias 22 e 23 de abril; em SP, a decisão será discutida com a Prefeitura

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Carnaval foi adiado em virtude do aumento de casos da variante Ômicron no Brasil



Os desfiles das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro devem ocorrer simultaneamente pela primeira vez em 22 anos. Os eventos estão marcados para acontecer feriado de Tiradentes, nos dias 22 e 23 de abril. A decisão foi tomada pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo neste sábado, 22, e pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro na sexta-feira, 21. Para Sidnei Carriuolo Antônio, presidente da LigaSP, a decisão foi acertada, pois, depois de muito tempo paralisado, não seria agora a hora de colocar tudo em risco. “Eu acho que foi uma atitude acertada, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. A Liga das Escolas de Samba tem muito carinho pelos seus componentes. Foi um segmento que sofreu muito durante esses dois anos, sem ter nenhum tipo de atividade. Mas corremos atrás, doamos muita cesta básica e atendemos muita gente necessitada das comunidades. Então nós tivemos um trabalho muito consciente nesses dois anos, e não seria agora, nesse momento, que a gente arriscaria alguma coisa que pudesse trazer algum prejuízo”, disse o presidente.

Sidney também lembrou que não é justo atribuir ao Carnaval a chegada e disseminação do vírus no Brasil, como falado em d2020. “A gente vê outros lugares aí com milhões de pessoas se aglomerando. Então gostaríamos que as pessoas também levassem um pouco disso em consideração, porque acusar que a Covid-19 foi disseminada pelo Carnaval é uma coisa pejorativa. Quando se fala de Carnaval, se fala num todo. Nós somos escolas de samba, somos entidades culturais. Como já foi dito aqui, nós temos controle do nosso componente, temos carinho pelo nosso componente. Jamais a gente ficaria sentindo feliz em colocar em risco esse povo que está com a gente o ano inteiro. São pessoas que a gente conhece por nome, conhece a família”, justificou.

Desse modo, será a primeira vez em 22 anos que os desfiles ocorrerão simultaneamente nas duas cidades. Isso porque, usualmente, os desfiles de São Paulo acontecem na sexta-feira e no sábado, enquanto os do Rio são feitos no domingo e na segunda-feira. A questão se da pelo feriado de Tiradentes ser na quinta-feira, dia 21, e, com isso, emenda no dia 22, sexta-feira, mas acaba por aí. A segunda-feira já volta a ser um dia útil normal, como outro qualquer. Pelo menos em São Paulo ainda haverá conversas com o governo municipal sobre melhores datas e horários para os desfiles dos grupos de acesso I e acesso dois II. Tradicionalmente, esses desfiles costumam ocorrer nas madrugadas de domingo e de segunda-feira.

*Com informações de Fernando Martins