Dias Toffoli diz não se arrepender do inquérito das fake news

Em eventos em São Paulo, ministro do Supremo Tribunal Federal também exaltou a importância do trabalho da Corte e citou reunião de ministros com Lula

Nelson Jr./SCO/STF Inquérito foi aberto por Toffoli em 2019 e referendado pelo plenário em 2020



O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli participou de dois eventos em São Paulo nesta sexta-feira, 11. Em palestra no Congresso Nacional das Sociedades de Advogados disse que não se arrepende de ter aberto inquérito das fake news em 2019, quando presidia o tribunal. Segundo Toffoli, o objetivo era identificar os responsáveis por financiar inverdades contra o Supremo e o Congresso. O inquérito sempre foi alvo de críticas por ter sido uma iniciativa do próprio Supremo, que é vítima, acusador e juiz ao mesmo tempo. Atualmente são alvos a investigação parlamentares, empresários e até o presidente Jair Bolsonaro. Em outro evento na Fiesp, Toffoli disse que o inquérito foi tema do encontro entre Lula e o s ministros do STF na quarta-feira, 9. “O ministro Gilmar Mendes disse isso na presença dos ministros do Supremo que recebiam o presidente e o vice-presidente eleito e suas equipes na sala do STF. Ele disse ‘presidente Lula, vice-presidente ALckmin, se não fosse o inquérito, nós não saberíamos onde nós estaríamos hoje'”, disse Toffoli,

O ministro também aproveitou para defender a atuação do STF. “Nesses 34 de Constituição de 88, é óbvio que eu discordo de algumas decisões, principalmente naquelas em que fui vencido. É óbvio que há decisões que podem ser objeto do crivo de debate. Mas não há dúvida que o balanço é extremamente positivo”, disse Toffoli. O inquérito das fake news foi referendado pelo plenário da Corte em 2020, com o único voto contrário sendo do então ministro Marco Aurélio Mello, que, na época, apelidou a investigação de ‘inquérito do fim do mundo’.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore