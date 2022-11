Mais de 3 milhões de estudantes participam do primeiro dia do Enem neste domingo

Governos locais prepararam esquema de transporte e segurança especiais para a prova; ministro da Educação garantiu que tudo está pronto para a aplicação do exame

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neste domingo, 13, começam as primeiras provas do Enem 2022; segundo dia de provas acontecerá no próximo domingo, 20



O governo federal faz os últimos preparativos para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, que acontece neste domingo, 13. O objetivo é garantir que os estudantes cheguem nos locais de prova sem maiores dificuldades no domingo. Cerca de 3,4 milhões de estudantes farão a prova. O Rio de Janeiro, por exemplo, garantirá passagem de graça em ônibus e metrôs mediante apresentação de documento com foto e comprovante de inscrição. Em Belo Horizonte e Recife vai haver aumento da frota de ônibus. A Paraíba ,onde a preocupação é a segurança, anunciou que 100 mil agentes de segurança irão monitorar os locais de prova. Em São Paulo, haverá monitoramento no trânsito para evitar problemas. Em entrevista à Jovem Pan, o ministro da Educação, Victor Godoy, garantiu que tudo está pronto para o exame. “Tudo está dentro do cronograma. O Enem é uma operação de guerra. Nós envolvemos mais de 500 mil pessoas na realização deste exame, envolvemos todas as forças de policiamento e segurança do país. É um grane esforço de todo o estado brasileiro para viabilizar” afirmou Godoy. Cerca de 77% dos estudantes já sabem onde farão as provas, mas 700 mil ainda precisam consultar o site do Inep, que explicou que as máscaras de proteção só serão cobrada onde a proteção ainda é obrigatória por lei municipal. As notas do Enem servem para garantir o ingresso dos estudantes na Universidades Públicas Federais e em privadas, podendo gerar até bolsas de estudo.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin