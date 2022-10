Diretor da Petrobras confirma que empresa tem demorado a repassar aumento de preços

Fernando Borges defende que mecanismo beneficia a sociedade brasileira, seja para aumentos ou reduções

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Organizações falam que preço da gasolina no mercado interno está mais baixo que no exterior



O diretor de exploração e produção da Petrobras, Fernando Borges, disse nesta sexta-feira, 14, que a estatal beneficia a sociedade brasileira quando segura um pouco o repasse para reajustes de preços dos derivados de petróleo. Segundo dados da Associação Brasileira de Biopolímeros Compostáveis e Compostagem (Abicom), a gasolina vendida no Brasil atualmente está 12% mais barata do que no exterior e o diesel, 16%. Já o Centro Brasileiro de Infraestrutura fala em 6% e 12% respectivamente. Desde que assumiu o comando da Petrobras no final de junho, o atual presidente Caio Paes de Andrade foi beneficiado pela conjuntura internacional e vem conseguindo reduzir sucessivamente o preço dos combustíveis. Na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) anunciou que vai cotar em 2 milhões de barris de petróleo ao dia a oferta, o que provocou elevação de preços. Entretanto, na última sexta-feira, 14, o barril do tipo Brent, utilizado como referência pela Petrobras teve queda de preço superior a 3%, ficando cotado a pouco mais de US$ 91.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga