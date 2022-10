Dívida pública brasileira deve encerrar ano em queda, diz FMI

A perspectiva para o ano que vem é que tenhamos um pequeno aumento do endividamento brasileiro, que hoje totaliza R$ 5,7 trilhões, atingindo 88,9% do PIB

OLIVIER DOULIERY / AFP O FMI disse que as economias do planeta precisam se esmerar e se esforçarem para reduzir a dívida fiscal



A dívida pública do Brasil deve fechar esse ano em queda de 88,2% do PIB, segundo estimativa feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). No ano passado, essa relação dívida/PIB chegou a 90% segundo o FMI. A perspectiva para o ano que vem é que tenhamos um pequeno aumento do endividamento brasileiro, que hoje totaliza R$ 5,7 trilhões, atingindo 88,9% do PIB. Segundo o FMI, de maneira geral, as economias do planeta precisam se esmerar e se esforçarem para reduzir a dívida fiscal. Isso cresceu durante a pandemia de Covid-19. No Brasil, várias medidas foram adotadas para enfrentar a crise sanitária. Entre elas, o pagamento do Auxílio Emergencial. Desde 2013, essa relação vem crescendo, chegando a bater 98,7% no primeiro ano da pandemia. Em 2021, a relação fechou 2021 em 93%.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga