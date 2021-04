Doria celebra redução de internações por Covid-19 com fase emergencial em SP

Segundo o governador, índice reduziu 17,4% nas últimas duas semanas; ao todo, 12 mil pessoas seguem internadas em UTIs no Estado

ANTONIO MOLINA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo registra mais de 83 mil mortes e 2,6 milhões de casos confirmados



O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta segunda feira, 13, que a fase emergencial reduziu em 17,4% as internações por Covid-19 no Estado nas duas últimas semanas. Em publicação no Twitter, ele justificou o aumento no número de óbitos no mesmo período como um reflexo dos últimos 30 dias, não como efeito da quarentena mais rígida. “Entre o período de incubação do vírus, evolução da doença, internação e o paciente vir a óbito, leva em média 30 dias”, disse na mensagem. A expectativa do governador é de uma redução gradativa dos falecimentos pela doença. Por isso, Doria lembrou a importância dos protocolos sanitários. “Reforço a necessidade da população manter os cuidados de higiene, o distanciamento social e a utilização de máscaras. Com a colaboração de todos e o avanço da vacinação, vamos vencer a Covid-19.”

São Paulo registra mais de 83 mil mortes e 2,6 milhões de casos confirmados. Ao todo, são quase 26 mil internados, sendo 12 mil pacientes em unidades de terapia intensiva. Neste final de semana, a Vigilância Sanitária Estadual registrou 3.402 fiscalizações devido a aglomerações e comércios irregulares em todas as regiões do Estado. Desde o início do toque de restrição, em 26 de fevereiro, a Polícia Militar realizou 1.388 ações de apoio à fiscalização de enfrentamento à pandemia e quase 118 mil dispersões. No período, o Procon também, promoveu 7,7 mil fiscalizações e 473 autuações. Apesar da fiscalização, o isolamento social caiu neste final de semana na cidade de São Paulo, a média foi de 44%, três pontos percentuais a menos do que o registrado há uma semana.

Fase Emergencial reduziu novas internações em SP: A Fase Emergencial vigorou no Estado de SP entre os dias 15/03 e 11/04 e demonstrou ser fundamental para proteger vidas. Reduzimos em 17,4% as internações nas últimas duas semanas. — João Doria (@jdoriajr) April 12, 2021

*Com informações da repórter Caterina Achutti