Doria entrega sonorização e 3ª fase de iluminação da Ciclovia Rio Pinheiros

Local recebeu oito painéis audiovisuais e programação de rádio voltada para o ciclismo

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Novo trecho de iluminação contempla quatro quilômetros e 178 novos pontos de luz



O governo de São Paulo entregou neste sábado, 18, novidades na Ciclovia Rio Pinheiros. Agora, o local tem sistema de sonorização, com oito painéis audiovisuais e programação de rádio voltada para o ciclismo. Outra novidade são suas árvores solares que os usuários poderão usar para carregar aparelhos eletrônicos. O cineasta Rogério Pereira, que usa a ciclofaixa com frequência, diz que a infraestrutura do local tem melhorado. “Estou bem feliz com as melhorias que estou vendo, está bem conservado. A iluminação ainda não comecei a usar, mas vou ver daqui a pouco como ficou. Tinham muitos lugares na pista que desmoronavam e agora estou vendo ela bem certinho.”

Também foi inaugurado um novo trecho de iluminação, que contempla quatro quilômetros e 178 novos pontos de luz, uma das principais reivindicações dos frequentadores da pista. A gerente comercial Bruna Nonato conta que já teve dificuldade em trechos da ciclovia por falta de iluminação. “A gente teve até um evento recentemente e estava bem escura a pista. A gente estava vendo uma competição contra o tempo e ficamos bem preocupados, porque os atletas não tinham a visibilidade necessária.”

O secretário de infraestrutura e meio ambiente, Marcos Penido, falou sobre as próximas etapas. “A próxima etapa vai ser levar a nossa iluminação até a Miguel Yunes, sentido Santo Amaro. Depois iremos fazer a ligação conjunta, então vamos fazendo até chegar nos 22km, à medida que formos liberando e evoluindo. A sonorização vai caminhar junto”, afirmou, destacando que a expectativa é de finalização das mudanças em 2022. Os investimentos nas melhorias foram possíveis por meio de parcerias com a iniciativa privada. O espaço também recebeu novo nome: Ciclovia São Paulo.

O governador João Doria participou do passeio inaugural do trecho. Em coletiva, ele também falou sobre a proposta de compras vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos e disse que conversou pessoalmente com a presidente da Pfizer no Brasil. “Pedi que ela dialogasse com os seus superiores para liberar o acesso à compra pelos Estados, para que possam fazer aquisição”, disse. Segundo o governo, uma resposta deve ser dada até esta segunda-feira, 20.

