Locadoras de veículos de São Paulo terão redução do IPVA em 2022

Lojas terão redução de 4% para 1% na alíquota do imposto, enquanto os proprietários devem pagar 30% a mais pela alta nos preços dos carros

Por uma decisão do governo de São Paulo, as locadoras de veículos do Estado não vão sentir o forte aumento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) em 2022. Enquanto a maioria dos proprietários deverão arcar com alta de até 30%, as lojas de aluguel de carros terão redução de 4% para 1% na alíquota do imposto. O deputado Paulo Fiorino (PT) afirma que o governo subiu o imposto e agora recua após reivindicação. “As locadoras pagavam 2%. Com o projeto que ele apresentou elevou para 4% e agora eles vão pagar 1%. Isso significa que, em 2022, nós teremos R$ 259 milhões a menos na arrecadação do IPVA. Em 2023, R$ 274 milhões e em 2024, R$ 289 milhões. Com a alíquota anterior tínhamos uma perda de R$ 112 milhões, portanto, acho desproporcional esse tipo de decisão.”

Se a crise financeira atinge a maioria da população, as contas públicas têm movimento diferente. Como houve aumento nos preços, a arrecadação dos impostos acompanhou a elevação. O Estado de São Paulo terá o maior orçamento de sua história em 2022, com receita prevista de R$ 288,7 bilhões, o que representa uma alta de 17% sobre 2021. O deputado Ricardo Melão considera que o parlamento do IPVA em cinco vezes, na prática, não muda o aumento de quase 30%. “Sabe quanto o governo já arrecadou com IPVA este ano? Arrecadado já, até novembro, R$ 19,2 bilhões. Até o final do ano ele vai arrecadar mais do que está prevendo para o ano que vem. Faz sentido isso já que vai ter esse aumento para os veículos no ano que vem? Não faz”, afirmou. A decisão do governo de São Paulo de reduzir a alíquota do imposto para as locadoras de veículos também é criticada pelos revendedores de automóveis.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos