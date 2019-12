Doria participa de inaugurações no litoral de SP: ‘Aqui não tem espaço para política, e sim para boa gestão’

Governo do Estado de São Paulo O governador disse que terminou seu primeiro ano de mandato sem dívidas



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), liberou R$ 494 milhões em investimentos para municípios de São Paulo nas áreas de Habitação, Educação, Transporte, Saneamento, Turismo, Segurança no Trânsito, Infraestrutura e Justiça.

Durante a inauguração da sede do 45º Batalhão da Polícia Militar em Praia Grande, litoral de São Paulo, nesta quarta-feira (18), ele disse que terminou seu primeiro ano de mandato sem dívidas. De acordo com ele, os fornecedores foram pagos com a antecipação de R$ 1 bilhão em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) às prefeituras.

Na sequência, em Cubatão, também no litoral do Estado, o governador liberou a nova unidade do Bom Prato. “Aqui não tem espaço para fazer política, tem espaço para fazer boa gestão, eficiência de gestão. Não tem espaço, aqui, para falar de partido, de política, de campanha e de eleição”, discursou, durante a abertura do local.

Além do Bom Prato, o governo repassou R$ 2,5 milhões para Cubatão, no custeio do serviço de Oncologia Clínica e Cirúrgica do Hospital Municipal de Cubatão, Doutor Luiz Camargo da Fonseca e Silva.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos