Cláudio Castro é alvo da PF em operação sobre aportes bilionários no Master
A oitava fase da Operação Compliance Zero tem como objetivo investigar a aplicação irregular de R$ 3 bilhões do Rioprevidência em fundos de investimento ligados ao banco de Daniel Vorcaro
O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro é alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (26). A ação apura possíveis irregularidades em investimentos feitos pelo governo estadual em fundos vinculados ao Banco Master.
Agentes da operação saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
Entre os alvos está a casa do político, localizada em uma cobertura de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
A ação da PF tem como objetivo apurar a aplicação irregular de cerca de R$ 3 bilhões do Rioprevidência em fundos de investimento ligados ao Master. A investigação busca esclarecer a possível prática de crimes financeiros envolvendo recursos do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo a PF, o caso é um desdobramento da Operação Barco de Papel, que identificou aportes considerados suspeitos do Rioprevidência em Letras Financeiras do banco privado, somando aproximadamente R$ 970 milhões entre outubro de 2023 e julho de 2024.
Nesta nova fase da investigação, os agentes apuram ainda aplicações de R$ 2,01 bilhões realizadas a partir de julho de 2024 em fundos de investimento da mesma instituição financeira, elevando o total movimentado para cerca de R$ 3 bilhões.
A Jovem Pan tenta contato com a defesa de Cláudio Castro para obter um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
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