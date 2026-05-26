Cláudio Castro é alvo da PF em operação sobre aportes bilionários no Master

A oitava fase da Operação Compliance Zero tem como objetivo investigar a aplicação irregular de R$ 3 bilhões do Rioprevidência em fundos de investimento ligados ao banco de Daniel Vorcaro

Joédson Alves / Agência Brasil O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de uma operação da Polícia Federal



O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro é alvo da 8ª fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (26). A ação apura possíveis irregularidades em investimentos feitos pelo governo estadual em fundos vinculados ao Banco Master.

Agentes da operação saíram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

Entre os alvos está a casa do político, localizada em uma cobertura de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A ação da PF tem como objetivo apurar a aplicação irregular de cerca de R$ 3 bilhões do Rioprevidência em fundos de investimento ligados ao Master. A investigação busca esclarecer a possível prática de crimes financeiros envolvendo recursos do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, o caso é um desdobramento da Operação Barco de Papel, que identificou aportes considerados suspeitos do Rioprevidência em Letras Financeiras do banco privado, somando aproximadamente R$ 970 milhões entre outubro de 2023 e julho de 2024.

Nesta nova fase da investigação, os agentes apuram ainda aplicações de R$ 2,01 bilhões realizadas a partir de julho de 2024 em fundos de investimento da mesma instituição financeira, elevando o total movimentado para cerca de R$ 3 bilhões.

Esta é a segunda vez em menos de duas semanas que Cláudio Castro é alvo de buscas da Polícia Federal. Em 15 de maio, durante a Operação Sem Refino, que investiga supostas ligações da gestão do ex-governador com o Grupo Refit, agentes apreenderam o celular e o tablet do político.

A Jovem Pan tenta contato com a defesa de Cláudio Castro para obter um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.