Doria quer R$ 350 milhões de Bolsonaro para obras contra enchentes

O governador de São Paulo, João Doria, vai pedir ajuda financeira ao governo de Jair Bolsonaro para construir obras contra enchentes. Doria afirmou que vai solicitar R$ 350 milhões ao governo federal para fazer cinco piscinões na região metropolitana.

Nesta sexta-feira (15), em entrevista coletiva, ele afirmou que vai à Brasília fazer o pedido à União. “Tenho certeza que o governo federal não vai virar as costas para São Paulo. É o estado que mais contribui com impostos, menos recebe como devolução. O governo terá sensibilidade para atender a população que aqui reside.”

O anúncio foi feito após o temporal que atingiu o estado e deixou 7 mortos, além de ter causado diversos transtornos pela capital. Durante os dias de chuva, o tucano estava em Dubai para abertura de um escritório do governo no Oriente Médio.

Mesmo com os piscinões e obras estruturantes, ainda de acordo com Doria, os problemas causados por chuvas muito volumosas não serão completamente solucionados.

“É preciso ter noção da realidade e praticar a verdade. As mudanças climáticas no mundo impõem volumes de chuva que mesmo com piscinões e outras obras vão provocar efeitos negativos não apenas em São Paulo.”

Os reservatórios serão construídos nas bacias de Mauá, Franco da Rocha, Guarulhos e São Paulo. O governo também pontuou que vai liberar R$ 20 milhões para obras de recuperação nas cidades mais afetadas por inundações

*Com informações do repórter Leonardo Martins