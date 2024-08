DPU alerta para situação de imigrantes no Aeroporto de Guarulhos

Relatório divulgado pela instituição enfatiza que o Brasil tem a obrigação de oferecer condições dignas para essas pessoas

A Defensoria Pública da União emitiu um alerta sobre a necessidade urgente de melhorias no atendimento a imigrantes no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo um relatório divulgado pela instituição, as condições enfrentadas por esses imigrantes são alarmantes, com diversos relatos de violação dos direitos humanos. Crianças, jovens e adolescentes estão passando frio e fome, sem acesso a cobertores, em pleno inverno brasileiro, o que configura uma situação degradante. O relatório enfatiza que o Brasil tem a obrigação de oferecer condições dignas para essas pessoas. Em resposta à situação, a Defensoria Pública também publicou cartazes com orientações, pedindo que os imigrantes não sejam levados para outros locais, como cafés ou farmácias, e que permaneçam no aeroporto.

Atualmente, mais de 400 imigrantes aguardam autorização para entrar no país, um processo que tem sido demorado e resultou em aglomerações e problemas de saúde entre os imigrantes. A situação é tão grave que a Polícia Civil relatou a morte de um imigrante vindo de Gana. Este trágico incidente sublinha a urgência de uma ação coordenada para resolver a crise.

