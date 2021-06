Dr. Jairinho é indiciado por violência doméstica contra ex-namorada

Débora Saraiva sofreu agressões físicas e psicológicas do vereador desde o início do relacionamento; parlamentar acusado de matar o enteado Henry Borel

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Dr. Jairinho está preso após acusação de homícidio do enteado Henry do bor



O vereador Dr. Jairinho foi mais uma vez indiciado pela polícia fluminense, agora por agredir uma ex-namorada. Esse é o quarto indiciamento do político. O parlamentar foi acusado de crime contra a honra, ameaça e lesão corporal. A vítima, a ex- namorada Débora Saraiva, que é mãe de uma das crianças agredidas por Jairinho. O parlamentar foi enquadrado na lei Maria da Penha. Segundo a polícia, Débora Saraiva sofreu agressões físicas e psicológicas de Jairinho desde o início do relacionamento. Ela nunca prestou queixa contra o vereador, mas investigações e diligências da polícia conseguiram comprovar essas agressões. Ele chegou a quebrar um dedo do pé de Débora após uma discussão por ciúmes. O político também cometeu outras várias agressões, como chutes, mata leão, puxões de cabelo, mordidas na cabeça, soco no rosto, xingamentos e muito mais. Ele segue preso pelo sistema carcerário do Rio de Janeiro, acusado de matar o enteado Henry Borel. Nesta sexta-feira, 18, o relator do Conselho de Ética da Câmara Municipal deve emitir parecer favorável pela cassação de Jairinho por quebra de decoro parlamentar. A defesa terá cinco dias para apresentar as delegações finais antes dos membros do Conselho de Ética votarem o parecer. Para que Jairinho seja cassado, esse processo ainda precisa ser votado no plenário da Câmara Municipal e serão necessárias dois terços dos votos da Casa, o equivalente a 34 parlamentares favoráveis, a cassação.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga