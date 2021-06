Rituais malignos, assassinatos e psicopatia: Veja o que se sabe sobre o ‘serial killer’ de Ceilândia

Há oito dias, uma força-tarefa montada com 200 policiais atua para capturar Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal (DF). Desde a última semana, ele percorre áreas de Goiás que se localizam no entorno do DF. Para intensificar as buscas, nesta quarta-feira, 16, os policiais mudaram a base de comando da operação para Girassol, povoado de Cocalzinho de Goiás, onde vive o pai de Lázaro. As forças também ocuparam 34 propriedades rurais em Goiás e recrutaram helicópteros, drones e cães para evitar novos ataques do acusado. Conhecido nas redes sociais como o “serial killer” de Cilândia, o homem é suspeito de cometer crimes como homicídio, roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Veja abaixo o que se sabe até o momento sobre o caso.

Assassinato da família

O suspeito invadiu uma casa localizada em uma área rural de Ceilândia no último dia 9 de junho. No local, matou a tiros e facadas o pai da família, Cláudio Vidal, e seus dois filhos, Gustavo Vidal e Carlos Eduardo Vidal. A esposa de Cláudio e mãe dos jovens, Cleonice Marques de Andrade, foi sequestrada e encontrada morta sem roupas três dias depois em um córrego da região. A polícia aponta que o corpo tinha marcas de abuso sexual e violência. De acordo com os investigadores, a hipótese mais concreta é a de que Lázaro tenha invadido a propriedade com a intenção de cometer um assalto, mas teria sido atrapalhado por Cleonice, que ligou para parentes pedindo socorro. Os familiares relatam que, assim que chegaram ao local, não encontraram a mulher e se depararam com os corpos.

Dias seguintes ao assassinato