Bolsonaro causa aglomeração em praia em Santa Catarina durante passeio de jet ski

Com gritos de ‘mito’ e ‘Deus Abençoe’, o presidente foi recebido por apoiadores na orla de Ubatuba, na cidade de São Francisco do Sul

DIETER GROSS/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente está em Santa Catarina para aproveitar o feriado prolongado de Carnaval



O presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve nesta segunda-feira, 15, na praia de Ubatuba, localizada na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, após passeio de jet ski pelo litoral norte do estado. O mandatário cumprimentou apoiadores na orla da praia, sem máscara e sem respeitar o distanciamento social. Na aglomeração, os presentes, que também não respeitaram as regras para conter a disseminação do coronavírus, tiraram fotos e entoaram frases como “Mito” e “Deus Abençoe”. O presidente está em Santa Catarina para aproveitar o feriado prolongado de Carnaval, acompanhado de filhos, nora e uma neta. Essa é a sétima visita do chefe do Executivo federal ao estado.

No domingo, 14, Bolsonaro telefonou para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e pediu que o ministério dê atenção para a cidade de Chapecó, que vive uma explosão de casos da Covid-19. Após conversa com o governo federal, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, determinou a criação de um Centro Regional de Gerenciamento de Riscos para centralizar as ações de enfrentamento ao vírus e ao aumento de casos da doença. Jair Bolsonaro disse ainda nesta segunda-feira que tem um cheque de R$ 20 bilhões parado para a compra de vacinas contra a Covid-19, mas disse que o produto está em falta. Ele negou que o governo federal desestimule a vacinação da população, mas defendeu, novamente, que a proteção seja opcional.

*Com informações da repórter Lene Juncek