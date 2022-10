Eduardo Paes promete percorrer o Rio de Janeiro atrás de votos para Lula

Antes mesmo do primeiro turno, o prefeito da capital fluminense já havia realizado um evento com o ex-presidente na quadra da escola de samba Portela

VINICIUS LIMA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Antes do 1º turno, Lula (PT) participou de ato na quadra da Portela, no Rio de Janeiro, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD)



Nesta quarta-feira, 5, Eduardo Paes (PSD), declarou que vai pedir votos a Lula (PT) na corrida presidencial. O prefeito do Rio de Janeiro pretende percorrer bairros da cidade em campanha durante o 2º turno. Ambos são muito próximos e a campanha do petista chegou a cogitar que Paes fosse uma espécie de coordenador local da campanha no Estado, o que acabou não acontecendo. Em seu pronunciamento, Paes fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL), especialmente na área de Saúde, e inaugurou o que chamou de “supercentro” de especialidades, em Benfica, bairro da Zona Norte da capital fluminense. O centro é um complexo de três prédios que promete zerar a fila de espera nas unidades de saúde da cidade. O primeiro prédio comporta clínicas e as outras duas estruturas, que ainda vão ser oficialmente abertas, têm serviço de oftalmologia e diagnóstico, onde as pessoas poderão fazer exames de imagem. Antes do primeiro turno, Paes realizou um evento com Lula na quadra da escola de samba Portela, em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro, quando reforçou seu alinhamento com o ex-presidente.

