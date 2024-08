Eleições municipais: convenções partidárias têm seu penúltimo dia neste domingo

Primeiro turno das votações está marcado para o dia 6 de outubro

Este domingo (4) é o penúltimo dia das convenções partidárias, e a cidade de São Paulo se prepara para a confirmação de mais um candidato à prefeitura. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) realizará sua convenção para oficializar a candidatura do Pablo Marçal. O empresário também deve anunciar o nome de seu vice, possivelmente uma mulher, e o apoio de um grande partido, que deve indicar essa vice. A expectativa era pelo União Brasil, mas foi anunciado neste sábado (3) o apoio do partido ao Ricardo Nunes, em convenção do MDB que confirmou a candidatura do atual prefeito à reeleição. Os grandes partidos já fecharam apoio ao Nunes que conta uma coligação formada com 12 partidos. O União Brasil tinha dois nomes na disputa interna: Kim Kataguiri, que retirou sua candidatura no início da semana, e Milton Leite, que defendia a prerrogativa do partido de indicar o vice de Nunes. No entanto, o Partido Liberal (PL) acabou indicando o coronel da reserva da Polícia Militar, Ricardo Melo Araújo, para o posto de vice. A corrida eleitoral em São Paulo está acirrada, com grandes partidos já tendo fechado apoio ao atual prefeito ou lançado candidatos próprios. O PSDB, por exemplo, lançou o apresentador José Luiz Datena. Pablo Marçal, apesar de bem posicionado nas pesquisas, enfrenta instabilidade dentro do próprio PRTB, com uma das filhas do fundador do partido, Levi Fidelix, pretendendo entrar com um recurso contra sua candidatura.

