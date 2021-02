Eleições na Câmara e no Senado inauguram uma ‘nova era’ no Brasil, diz Tarcísio de Freitas

Para o ministro da Infraestrutura, as reformas têm chances de sair do papel após a mudança no Congresso Nacional

Marcelo Chello/Estadão Conteúdo O ministro reconheceu que só a iniciativa privada vai ajudar o governo a "driblar" dificuldades fiscais



O ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, avaliou que o resultado das eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal inaugura uma “nova era” no Brasil. Para ele, as reformas tão esperadas finalmente têm chances de sair do papel. Em visita a Minas Gerais nesta terça-feira, 02, para reinauguração do trevo de Xapetuba, entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas, ele ressaltou que o país precisa de investimento e comemorou a vitória de governistas no Congresso Nacional. “E nós estamos tomados pela esperança, pelo resultado das eleições que inauguram uma nova era. Esperança de ver reformas importantes projetadas pelo governo Bolsonaro aprovadas. Essas reformas vão nos conduzir em direção ao futuro, vão trazer para cá o investimento, o investidor que, no final das contas, representam emprego.”

Tarcísio Gomes de Freitas reconheceu as dificuldades de investimento por parte do poder público. Ele reiterou que só a iniciativa privada vai ajudar o governo a “driblar” dificuldades fiscais. “Temos um problema fiscal e a maneira de trazermos investimentos é com um forte programa de concessões. Estamos apostando na conclusão de obras inacabadas”, disse. O ministro da infraestrutura citou a contratação de R$ 260 bilhões até 2022 e voltou a destacar o leilão da Cedae, no Rio de Janeiro, em abril.

*Com informações da repórter Camila Yunes