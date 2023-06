Eletrobras lançará programa de descarbonização em julho

Novidade será oficializada no dia 12 de julho durante evento com investidores da empresa em São Paulo; ainda não foram divulgados detalhes sobre o programa

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Presidente Wilson Ferreira Junior diz que empresa será referência em energia sustentável



A Eletrobras vai lançar em julho de 2023 um programa com uma política de descarbonização. O anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Wilson Ferreira Júnior. Desde que assumiu o comando da Eletrobras, ele tem dito que a empresa será protagonista na geração de energia sustentável no Brasil. O programa de política zero de carbono será lançado no dia 12 de julho na B3, em São Paulo. No encontro com os investidores, chamado de Eletrobras Day, serão detalhados os pontos do programa de política zero de carbono. Alguns contratos que estão vencendo e são considerados poluentes serão passados para frente. Segundo o presidente, projetos muito poluentes são limitadores mundo afora e muitos investidores se veem impedidos de comprar ações e investirem em empresas pela grande emissão de CO2. A privatização da Eletrobras está comemorando um ano neste mês.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga